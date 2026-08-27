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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واحد فلوتاسیون (جداسازی و استحصال دوباره مس باقیمانده در کورههای ذوب) شرکت ملی صنایع مس امروز در کرمان توسط رئیس جمهور به بهره برداری میرسد؛ این واحد عیار سربارههای مس و بهره وری این فلز را بالا میبرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک در حاشیه سفر به استان کرمان با بیان اینکه بالا رفتن بهره وری در کارخانجات کشور همواره دغدغه رئیس جمهور است گفت: مجموع طرحهایی که امروز در استان کرمان افتتاح میشود بخشی از دغدغههای همیشگی ایشان است.
وی گفت: یک نیروگاه جدید و یک ورزشگاه چند منظوره نیز امروز در این استان افتتاح میشود.
وزیر صمت با بیان اینکه استان کرمان، بیشترین حجم طرحهای صنعتی در این دوره را به خود اختصاص داده است افزود: طرحهای بزرگی که امروز در استان کرمان افتتاح میشود فقط صنعتی نیست بلکه طرحهای ورزشی و اجتماعی نیز است که امروز افتتاح و در اختیار مردم قرار میگیرد.