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معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به میانگین مصرف ۱۳۲ میلیون لیتر بنزین در سال جاری گفت: مصرف بنزین در مرداد بهطور میانگین به ۱۳۸ میلیون لیتر در روز رسید و پیشبینی میشود در شهریور نیز مصرف بالایی داشته باشیم؛ با این حال، روند مصرف در نیمه دوم سال بهطور کلی نزولی خواهد بود.
محمد صادق عظیمی فر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، با اشاره به افزایش طبیعی مصرف بنزین در ماههای تابستان، گفت: مسافرتها، تعطیلات و گرمای هوا از عوامل افزایش مصرف در این مقطع هستند و آنچه باید ملاک ارزیابی قرار گیرد، میانگین مصرف در یک دوره زمانی مشخص است، نه افزایشهای نقطهای.
وی درباره شایعات اخیر درباره افزایش قیمت بنزین نیز تأکید کرد: دولت تاکنون تصمیمی برای اصلاح قیمت بنزین نگرفته است و در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، اجرای آن بهصورت تدریجی و با اطلاعرسانی به مردم خواهد بود تا کمترین فشار به مردم وارد شود.
معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به مصرف بالای بنزین در تهران گفت: در روزهای اخیر مصرف بنزین در استان تهران به حدود ۲۶ میلیون لیتر در روز رسیده که حدود ۳۰ درصد بیشتر از میزان معمول است و شایعات، عوامل بیرونی و افزایش سفرها میتواند در افزایش نقطهای مصرف مؤثر باشد.