به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، یک نشریه انگلیسی با درج اینکه سه اقدام اخیر امریکا، محدودیت‌های قلدری اقتصادی دونالد ترامپ را آشکار کرده است نوشت: ایالات متحده ۵۰ درصد تعرفه بر ۲۰ میلیارد دلار دیگر از کالا‌های کانادایی اعمال کرد - سپس تهدید کرد که همین نرخ را بر خودروها، کامیون‌ها، قطعات و فولادی که شرکت آمریکایی به آن وابسته است، اعمال خواهد کرد. روز دوشنبه نیز، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، شرکای تجاری ایران را با حذف از شبکه مالی ایالات متحده تهدید کرد، به این امید که اجبار بتواند آنچه را که ماه‌ها جنگ نتوانسته است، به دست آورد؛ و از آنجایی که هزینه‌های جنگ، تعرفه‌ها و کاهش مالیات به نفع میلیاردر‌ها به افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده کمک کرد، وزارت خزانه‌داری برای مهار نرخ‌های بلندمدت وارد عمل شد.

نشریه گاردین در انگلیس افزود: این‌ها سیاست‌های متناقضی نیستند، بلکه یک قمارند: این که قدرت اقتصادی ایالات متحده می‌تواند بار‌ها و بار‌ها به عنوان سلاح استفاده شود، بدون اینکه تمایل دیگران به وابستگی به آن کاهش یابد.

تحریم‌های "روز دی" دولت ترامپ به طور بالقوه مهم‌ترین پیامدهایند، زیرا داربست قدرت مالی آمریکا را آشکار می‌کنند. در حالی که بازار‌ها تهدید فوری را نادیده گرفتند، اگر ایالات متحده یک پالایشگاه یا بانک بزرگ چینی را هدف قرار دهد، این محاسبه ممکن است تغییر کند. چنین تشدیدی می‌تواند باعث جنگ تجاری با پکن شود. ایالات متحده اهرم فشار دارد. اما چین هم نقاط فشاری دارد - به ویژه کشاورزان در ایالت‌های جمهوری‌خواه - که استفاده از آن را پرهزینه می‌کند. در درازمدت، بهایی برای پرداخت وجود دارد. ملت‌ها تا حدودی به این دلیل ارز‌های یکدیگر را نگه می‌دارند که به روابط سیاسی اعتماد دارند. آقای ترامپ در حال آزمایش این است که وقتی به روابط سیاسی اعتماد ندارند چه اتفاقی می‌افتد.

جنگ تجاری آمریکا با کانادا از نظر اقتصادی احمقانه و از نظر قانونی مشکوک است. در سال ۲۰۲۵، تعرفه‌های ترامپ به طور متوسط ​​​​۱۰۰۰ دلار افزایش مالیات برای هر خانوار آمریکایی بود. بیش از یک چهارم صادرات کانادا به ایالات متحده اکنون مشمول تعرفه‌های قابل توجه یا تهدید به تعرفه‌های سخت‌ترند. تلافی اتاوا در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. تولید آمریکای شمالی حول چنین جریان‌های تجاری سازماندهی شده است و تعرفه‌ها، تولید در ایالات متحده را گران‌تر می‌کند، نه کم تر.

چرا کانادا؟ واشنگتن تا حد زیادی از تلاش برای تغییر مدل اقتصادی چین دست کشیده است. کانادا به عنوان یک هدف نرم دیده می‌شود. رابرت رایش، ستون‌نویس گاردین، مطمئناً درست می‌گوید: آقای ترامپ به یک همسایه دوست حمله می‌کند، زیرا این کاری است که قلدر‌ها انجام می‌دهند. این نمی‌تواند ادامه یابد. قدرت اقتصادی آمریکا به کشور‌های دیگری بستگی دارد که می‌خواهند در سیستمی که ایالات متحده بر آن تسلط دارد، باقی بمانند. آقای ترامپ فکر می‌کند وابستگی آن ها، سلاح اوست. هر چه بیش‌تر از آن علیه آن‌ها استفاده کند، آن‌ها باید سخت‌تر به دنبال خروج باشند".