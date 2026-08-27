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استاندار گلستان اعلام کرد:امسال ۶ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای حوزه برق در گلستان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی اصغر طهماسبی در آیین بهره برداری از ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلو ولتی در گرگان گفت: علی رغم شرایط جنگی در کشور خدمت در بخشهای مختلف با شتاب زیاد در جریان است.
طهماسبی تاکید کرد: بسیاری از طرحهایی که در هفته دولت سالجاری در گلستان افتتاح شده است یک یا دو دهه بلاتکلیف بودند.
وی افزود: امروز سازندگی و خدمت در بخشهای مختلف کشور در جریان است و علی رغم فتنههای دشمنان، هیچ خللی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشده است.
در این مراسم، ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلوولتی مریم آباد گرگان با اعتبار ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان افتتاح شد.