۶ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان اعتبار، برای طرح‌های حوزه برق در گلستان

۶ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان اعتبار، برای طرح‌های حوزه برق در گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی اصغر طهماسبی در آیین بهره برداری از ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلو ولتی در گرگان گفت: علی رغم شرایط جنگی در کشور خدمت در بخش‌های مختلف با شتاب زیاد در جریان است.

طهماسبی تاکید کرد: بسیاری از طرح‌هایی که در هفته دولت سالجاری در گلستان افتتاح شده است یک یا دو دهه بلاتکلیف بودند.

وی افزود: امروز سازندگی و خدمت در بخش‌های مختلف کشور در جریان است و علی رغم فتنه‌های دشمنان، هیچ خللی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشده است.

در این مراسم، ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلوولتی مریم آباد گرگان با اعتبار ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان افتتاح شد.