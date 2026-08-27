همزمان با گرامیداشت هفته دولت چهار طرح در حوزه‌های انرژی پاک، گردشگری، آبرسانی و راه‌سازی با حضور رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت، استاندار اردبیل، نمایندگان مردم در مجلس و جمعی از مسئولان در شهرستان نمین افتتاح شد.

افتتاح چهار طرح در حوزه‌های انرژی پاک، گردشگری، آبرسانی و راه‌سازی در نمین

افتتاح چهار طرح در حوزه‌های انرژی پاک، گردشگری، آبرسانی و راه‌سازی در نمین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، امروز در بخش انرژی و محیط‌زیست، نیروگاه خورشیدی ۳/۲ مگاواتی روستای میرزارحیملو به بهره‌برداری رسید.

به گفته مسئولان، این طرح در زمینی به مساحت ۴/۵ هکتار و با ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) ظرف مدت ۹ ماه اجرا شده است.

در حوزه رونق اقتصاد گردشگری نیز مجتمع گردشگری، اقامتی و بوم‌گردی «رنگین‌کمان طبیعت» در روستای هدف گردشگری «سوها» افتتاح شد.

این مجموعه با زیربنای ۷۶۰ مترمربع شامل واحد‌های اقامتی، رستوران، آلاچیق و استخر‌های مصنوعی، با ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده و زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۵ نفر را فراهم کرده است.

همچنین در راستای تأمین زیرساخت‌های حیاتی، پروژه آبرسانی نمین - عنبران با راه‌اندازی «ایستگاه پمپاژ B» به‌عنوان آخرین قطعه تکمیل‌کننده این طرح با ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار وارد مدار شد.

با تکمیل این زنجیره، آب شرب پایدار شهر‌های نمین، عنبران و پنج روستای تابعه با دبی پمپاژ ۱۶۸ مترمکعب در ثانیه تأمین می‌شود.

در ادامه این سفر، مسئولان از روند اجرای عملیات تعریض و بهسازی محور مواصلاتی نمین - آبی‌بیگلو به طول ۱۷ کیلومتر بازدید کردند.

این پروژه با بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار و با مشارکت ایمیدرو و سازمان راهداری در دست اجراست؛ بر این اساس، قطعه نخست طرح تا پیش از پایان فصل کاری جاری به اتمام می‌رسد و قطعه دوم نیز پس از طی مراحل مناقصه، در سال آینده تکمیل خواهد شد.

الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل با همراهی نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس و جمعی از مسؤولان، در روستای گرده شهرستان نمین با خانواده شهید اصغر آقازاده دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

شهید آقازاده در جریان تجاوز دشمن جنایتکار آمریکایی - صهیونیستی در جنگ رمضان به شهادت رسید.

برنامه‌های هفته دولت از سوم شهریورماه در سراسر استان اردبیل آغاز شده و الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت از روز گذشته «چهارشنبه» به منظور افتتاح و کلنگ زنی طرح‌ها و نشست با اعضای شورای اطلاع رسانی دولت در اردبیل به این استان سفر کرده است.