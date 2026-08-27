بازاری که با همدلی از جنگ عبور کرد؛ نسخهای ماندگار
بازاری که با همدلی از جنگ عبور کرد، امروز میتواند نسخهای ماندگار برای عبور از جنگ اقتصادی باشد؛ جنگی که دشمن با هدف ایجاد التهاب، نگرانی و فشار بر معیشت مردم دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه و تهاجم ناگهانی دشمن آمریکایی و صهیونیستی به ایران اسلامی، مردم در ساعات نخست با نگرانی و سردرگمی، بهویژه برای تأمین اقلام اساسی مورد نیاز خود، مواجه شدند؛ اما با تدابیر مسئولان و البته هوشیاری و همراهی مردم، اصناف و تولیدکنندگان، از همان ساعات اولیه از شکلگیری بحران در بازار جلوگیری شد و آرامش به فضای اقتصادی بازگشت.
این تجربه در ادامه نیز تکرار شد؛ در جریان تهاجم اسفندماه که با ترور امام شهید آغاز شد، همان الگوی همدلی و همراهی دوباره به میدان آمد. بازار آرام ماند، کالاهای مورد نیاز مردم تأمین شد و شهروندان توانستند با اطمینان خاطر به زندگی روزمره خود ادامه دهند و حتی مایحتاج تعطیلات نوروز را نیز بدون نگرانی تهیه کنند.
حالا دشمن، در ادامه فشارهای خود، جنگ اقتصادی را دنبال میکند؛ جنگی که هدف آن بیش از هر چیز، ایجاد ناامنی روانی و اقتصادی در جامعه است.
اما تجربه روزهای سخت نشان داده است که در چنین شرایطی، همدلی مردم، همراهی اصناف و تولیدکنندگان و حضور مسئولان در کنار جامعه، میتواند سدی محکم در برابر نقشههای دشمن باشد.
بازاری که در روزهای جنگ، آرامش را به مردم هدیه کرد، امروز نیز میتواند با همان همدلی و مسئولیتپذیری، اجازه ندهد جنگ اقتصادی، زندگی مردم را هدف قرار دهد؛ نسخهای که یکبار امتحان خود را پس داده و همچنان میتواند رمز عبور از روزهای دشوار باشد.