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شالیکاران گیلانی ۷۵ درصد شالیزارهای شان را برداشت کردهاند و جهاد کشاورزی توصیه کرده برداشت ۲۵ درصد باقیمانده باتوجه به شرایط جوی با سرعت بیشتری انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه کشاورزان گیلانی تاکنون ۷۵ درصد از شالیزارهای شان معادل ۱۷۸ هزار و ۵۰۰ هکتار را برداشت کردهاند گفت: باتوجه به شرایط جوی، شالیکاران به روند برداشت برنج سرعت بیشتری دهند.
منوچهر پارسافر با بیان اینکه ۹۵ درصد از شالیزارهای گیلان به مرحله برداشت رسیده است افزود:۱۵ هزار هکتار که ارقام پرمحصول است، هنوز به مرحله برداشت نرسیدهاند.
وی گفت: پیش بینی میشود امسال یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک برداشت شود که ۵ درصد معادل حدود ۳۰ هزار تن افزایش یافته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه شالیکاران باید برای کاهش ضایعات از کمباینهای دارای معاینه فنی استفاده کنند افزود: شالیکاران برداشت برنج را از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر انجام دهند و شلتوک را سریع به شالیکوبی منتقل کنند تا رطوبت و ضایعات کاهش یابد.