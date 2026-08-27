نخستین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور، سبک شیتوریو شین دو، گرامیداشت شهدای سرباز تیپ ۳۸۸ بمپور به میزبانی همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیئت کاراته استان همدان گفت: در این دوره از مسابقات بیش از هزار کاراته کا در همه رده‌های سنی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

شهگل افزود: در این رقابت ها، کاراته کاها از ۱۵ استان کشور حضور دارند.

او تأکید کرد: استان همدان به عنوان قطب کاراته میزبان این مسابقات کشوری است.

بانوان کاراته کا کشور نیز جمعه، ششم شهریور ماه به میزبانی همدان در همه رده‌های سنی با هم به رقابت خواهند پرداخت.