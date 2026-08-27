شرکت برق منطقه‌ای تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل انجام اقدامات فنی تخصصی برای رفع اساسی عیب تجهیزات آسیب‌دیده در پست برق شهر قدس، تعدادی از مشترکان این منطقه دچار اختلال موقت در تأمین برق شده‌اند و عملیات رفع عیب در ساعات آینده به پایان خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به اطلاع ساکنان محترم منطقه شهر قدس می‌رساند؛ پیرو حادثه پیشین در تأسیسات برق، هم‌اکنون اقدامات فنی تخصصی برای رفع اساسی عیب تجهیزات آسیب‌دیده و تأمین پایدار شبکه در پست مذکور در دست اجرا است.

در این ارتباط، تعداد محدودی از مشترکان این منطقه دچار اختلال موقت در تأمین برق شده‌اند. ضمن پوزش، به شما اطمینان داده می‌شود که در ساعات آینده، عملیات رفع عیب به طور کامل انجام شده و تمامی ساکنان از برق پایدار و بدون قطعی برخوردار خواهند شد.

از کلیه مشترکان گرامی تقاضا می‌شود تا با کاهش جدی و فوری مصرف برق، همکاران ما را در بازگرداندن پایداری هرچه سریع‌تر شبکه یاری نمایند.