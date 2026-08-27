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معاون وزیر و سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۱۴۷ طرح کشاورزی با اعتبار ۲.۲ همت در هفته دولت در استان به بهرهبرداری رسید که ۶۰ درصد این طرحها در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جعفر گوهرگانی در آیین بهرهبرداری از پروژه انتقال آب و ایستگاه پمپاژ گوریه و غلامعلی در شوشتر اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید که منجر به تبدیل سه هزار هکتار از اراضی دیم منطقه به اراضی آبی میشود.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی بیان کرد: بخش بزرگی از سرمایهگذاریهای این طرحها توسط بخش خصوصی تأمین شده که نشاندهنده ظرفیت بالای کشاورزی خوزستان برای جذب سرمایه است.
معاون وزیر و سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این اقدامات منجر به اشتغالزایی مستقیم برای سه هزار و ۴۰۰ نفر و غیرمستقیم برای ۶ هزار نفر در استان شدهاست.
وی با تاکید بر تداوم حمایتها افزود: ایجاد ایستگاههای پمپاژ ثانویه در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با مشارکت مستقیم کشاورزان در قالب تعاونیهای آببران و تولیدکنندگان، استفاده بهینه از منابع آب و خاک در منطقه به طور کامل محقق شود.
خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.