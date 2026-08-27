کرمان باید در صنایع طلا و تیتانیوم جهش کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی و صنعتی استان کرمان گفت: اکتشافات انجامشده از وجود ذخایر پرعیار مس و طلا در این استان حکایت دارد و کرمان با جذب سرمایهگذاری در حوزههای طلا، تیتانیوم و فلزات رنگین میتواند جهش اقتصادی بیشتری را تجربه کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
سیدمحمد اتابک صبح پنجشنبه ۵ شهریورماه در نشست مشترک شورای اداری و فعالان اقتصادی استان کرمان اظهار کرد: کرمان نخستین استان پهناور کشور است که میزان اشتغال آن از میانگین کشوری بالاتر و ضریب بیکاری آن پایینتر است.
وی افزود: مجموع بخشهای معدن، صنعت و صنایع غذایی در استان کرمان بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده ایجادشده را به خود اختصاص میدهد و این ظرفیت، زمینه مناسبی برای توسعه اقتصادی استان فراهم کرده است.
وزیر صمت با اشاره به کسری و ناترازی انرژی در کشور گفت: دولت و شخص رئیسجمهور زمان زیادی برای جبران این کسریها اختصاص دادهاند و بخشی از ناترازی صنایع نیز کاهش یافته است، اما تا زمانی که ناترازی انرژی برطرف نشود، شرایط فعالیت صنایع برای دستیابی به تراز اقتصادی و سوددهی مناسب دشوار خواهد بود.
اتابک با بیان اینکه میانگین تولید و اشتغال بخش کشاورزی کرمان از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: تراز تجاری این بخش همچنان جای کار زیادی دارد و انتظار داریم بازرگانان استان از ظرفیت پیمانهای بینالمللی برای توسعه تجارت استفاده کنند.
وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی را بیشتر از بنگاههای بزرگ و اشتغال را از بنگاههای کوچک میگیریم؛ بنابراین باید میزان اشتغال در استان کرمان از رقم فعلی بالاتر باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت نوسازی تجهیزات معادن کرمان تأکید کرد و گفت: معادن استان به ماشینآلات روز نیاز دارند و باید با نوسازی تجهیزات، بهرهوری این بخش را افزایش دهیم.
وی همچنین از تسهیل واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی به متقاضیان خبر داد و اظهار کرد: افرادی که طرح مدون و درخواست زمین در شهرکهای صنعتی داشته باشند، با آسانترین شرایط زمین در اختیارشان قرار میگیرد تا سهم بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد استان افزایش یابد.
اتابک با بیان اینکه کرمان از ظرفیت بالایی در حوزه ارزش افزوده برخوردار است، گفت: میزان اشتغال استان نیز مناسب است، اما با توجه به ظرفیتهای موجود، این رقم باید بالاتر از وضعیت فعلی باشد.
وی بزرگترین مزیت استان کرمان را ظرفیتهای معدنی دانست و افزود: اکتشافات انجامشده نشان میدهد در حوزه مس و طلا از عیار بالایی برخوردار هستیم و شرایط برای ایجاد کارخانه مکانیزه طلا فراهم است.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت جذب سرمایهگذار در بخشهای طلا و تیتانیوم تصریح کرد: کرمان باید در این حوزهها جهش داشته باشد. طی دو سال گذشته پیشرفت استان بسیار خوب بوده و وضعیت معدن نیز مثبت شده و تعداد معادن غیرفعال کاهش یافته است؛ با این حال، موضوع سوخت همچنان یکی از نگرانیهای ماست.
وی ادامه داد: میزان سوختی که برای معادن در اختیار استانها قرار میگیرد، بالاست و سهم هر استان در سامانه مشخص است؛ بنابراین اگر در معادن با کمبود سوخت مواجه هستیم، این مسئله به نحوه تقسیمبندی داخلی استان مربوط میشود.
اتابک درباره مسئولیت اجتماعی معادن نیز گفت: این بخش را قاعدهمند کردهایم و استان باید در جریان باشد که مجموع منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها در استان چه میزان است.
وی تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی شرکتها نمیتواند جایگزین بودجه عمرانی شود. همچنین شرکتها باید در مناطق آسیبدیده از جنگ، منابع مسئولیت اجتماعی خود را برای رفع آسیبها هزینه کنند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه جامع راهبردی صنعت اظهار داشت: این برنامه پس از یک سال کار کارشناسی به تصویب رسیده و برش استانی آن نیز ابلاغ شده است که در آن مزیتهای هر استان مشخص شده و باید این مزیتها رعایت شود تا از هدررفت منابع مالی جلوگیری شود.
اتابک فرش را یکی از بزرگترین مزیتهای استان کرمان برشمرد و گفت: باید برای بهبود شرایط این صنعت اقدام کنیم. با بازسازی موزه فرش، هرگونه درخواست در این حوزه باید بررسی، تصویب و در اولویت قرار گیرد.
وی در پایان با بیان اینکه آینده اقتصادی کرمان روشن است، اظهار کرد: باید کلان اقتصاد استان را مورد توجه قرار دهیم و مشخص کنیم در کدام بخشها ظرفیت رشد بیشتری وجود دارد. در حوزه فلزات رنگین همچنان جای کار زیادی وجود دارد و بخش تجارت نیز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.