به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: اعتبار کالابرگ مردادماه آن دسته از هموطنانی که پیامک احراز اقامت دریافت کرده بودند و پس از آن با استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و ثبت نشانی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، نسبت به احراز اقامت خود در کشور اقدام کردند، شارژ شد.



وی افزود: اعتبار کالابرگ این گروه در پنجم شهریورماه و همزمان با شارژ اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ بود، در حساب آنها قرار گرفت. این گروه از مشمولان پس از دریافت پیامک احراز اقامت، ملزم به ثبت آدرس محل سکونت در سامانه املاک و اسکان و تکمیل فرآیند احراز اقامت بودند و پس از تأیید اطلاعات، امکان دریافت اعتبار کالابرگ برای آنها فراهم شد.



معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه گفت: به این ترتیب، اعتبار کالابرگ مردادماه این خانوار‌ها نیز همانند سایر مشمولان در چرخه شارژ طرح قرار گرفته و خانوار‌های واجد شرایط می‌توانند از اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید اقلام مشمول طرح کالابرگ استفاده کنند.



اندایش افزود: مشمولانی که پیامک احراز اقامت دریافت کرده‌اند، برای بهره‌مندی از اعتبار کالابرگ باید فرآیند اعلام‌شده برای احراز اقامت و ثبت نشانی را تکمیل کنند.