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قرار همدلی و ایستادگی مردم در قرارگاه خیابان به شب ۱۷۹ رسید؛ تجمعی که در آن مردم شهرستانهای استان تهران بر حمایت از تولید داخلی و انسجام در صرفهجویی انرژی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرار همدلی و ایستادگی مردم در قرارگاه خیابان به شبِ صد و هفتاد و نهم رسید. قراری برای اقدام ملی علیه جنگ اقتصادی دشمنی که تصور کرده با فشارهای اقتصادی میتواند میان مردم و مسئولین شکاف ایجاد کند. مردم شهرستانهای استان تهران در اجتماعات دیشب از حمایتشان از تولید داخل و انسجام در صرفه جویی مصرف انرژی گفتند.