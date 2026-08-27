قرار همدلی و ایستادگی مردم در قرارگاه خیابان به شب ۱۷۹ رسید؛ تجمعی که در آن مردم شهرستان‌های استان تهران بر حمایت از تولید داخلی و انسجام در صرفه‌جویی انرژی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرار همدلی و ایستادگی مردم در قرارگاه خیابان به شبِ صد و هفتاد و نهم رسید. قراری برای اقدام ملی علیه جنگ اقتصادی دشمنی که تصور کرده با فشار‌های اقتصادی می‌تواند میان مردم و مسئولین شکاف ایجاد کند. مردم شهرستان‌های استان تهران در اجتماعات دیشب از حمایتشان از تولید داخل و انسجام در صرفه جویی مصرف انرژی گفتند.