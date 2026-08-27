پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: در صورت تداوم اجرای طرحهای نیروگاههای خورشیدی خصوصی و دولتی، پیشبینی میشود تا سال آینده بیش از ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در استان زنجان به شبکه برق متصل و وارد مدار بهرهبرداری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ نرگس مرادخانی در مراسم افتتاح طرحهای برقرسانی شرکت توزیع نیروی برق زنجان به مناسبت هفته دولت، افزود: این طرحهای افتتاحی شامل بهسازی و احداث شبکههای برق و طرحهای نیروگاهی است.
وی گفت: بخشی از پروژههای افتتاحی نیز مربوط به طرحهای خورشیدی است که بر اساس برنامهریزی انجام شده، بیش از دو مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق استان متصل خواهد شد.
معاون استاندار زنجان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان شرکتهای توزیع نیروی برق و برق منطقهای برای تأمین پایدار برق و توسعه شبکههای برق استان به اهمیت برق در زندگی و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، اشاره کرد و گفت: تأمین برق پایدار و بهموقع، زمینه بهرهبرداری از طرحهای مختلف و ارائه خدمات مناسب به مردم را فراهم میکند.
وی همچنین با اشاره به بهرهبرداری از واحدهای مسکونی جدید، گفت: با تأمین و اتصال بهموقع زیرساختهای برق، همزمان با تکمیل ساخت واحدها امکان بهرهبرداری و تحویل آنها به مالکان فراهم شده است.