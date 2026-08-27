وزیر نیرو، در حاشیه مراسم افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در اسفراین، با اشاره به حمایت دولت از پروژه‌های انرژی خورشیدی، از مردم دعوت کرد با هر میزان سرمایه در طرح پذیره‌نویسی انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی، در حاشیه مراسم افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در اسفراین، با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بر حمایت دولت از این طرحها و ضرورت مشارکت مردم در این حوزه تأکید کرد.

وزیر نیرو گفت: پیگیری و بررسی مسائل مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی همه‌روزه انجام می‌شود و دولت نیز حتماً از این دست طرحها حمایت خواهد کرد. اقدام قابل تحسین ساتبا در پذیره‌نویسی برای جذب مشارکت مردم بسیار مورد توجه است، چراکه توصیه امام شهید نیز بر گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود و با جدیت این موضوع دنبال می‌شود.

علی‌آبادی افزود: سیاست فعلی دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به نحوی است که برق تولیدی در استان، در درجه اول اولویت مصرف در خود استان است. در تأمین تجهیزات این طرحها، مساعدت‌هایی از بدنه وزارت نیرو صورت می‌گیرد، اما تأمین مالی عمدتاً از صندوق توسعه ملی انجام می‌شود. پروژه امروز نیز با مشارکت بخش خصوصی به ثمر نشسته است.

وزیر نیرو ضمن دعوت از تمام مردم برای مشارکت در طرح پذیره‌نویسی انرژی‌های تجدیدپذیر با هر سرمایه گفت: شرکت مردمی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی ایجاد شود تا از موهبت خورشید نهایت بهره را کسب کنیم.

علی‌آبادی با اشاره به وضعیت تأمین انرژی در خراسان شمالی، تصریح کرد: خراسان شمالی به دلیل فاصله از منبع تولید گاز، ممکن است با افت فشار مواجه شود و همواره نگرانی‌هایی برای تأمین انرژی در این منطقه وجود داشته باشد. با توجه به این موضوع مدیریت مخازن سوخت در این منطقه نیاز به شیوه خاص دارد، البته این مخازن برای مدت محدودی کفایت خواهد کرد.

وزیر نیرو با تأکید بر همراهی همه مردم برای تأمین برق پایدار، گفت: به مردم توصیه می‌شود نه تنها مردم استان خراسان شمالی، بلکه تمام مردم ایران برای اینکه برق شمال کشور تأمین شود، هموطنان سایر نقاط همراهی کنند تا برق استان‌های شمالی با مشکل مواجه نشود.