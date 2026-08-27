وحدت و همدلی، راهکار عبور کشور از مشکلات

وحدت و همدلی، راهکار عبور کشور از مشکلات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالکریم حسین زاده در آیین بهره برداری از ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلو ولت در گرگان گفت: امروز در کشور قوای سه گانه با همدلی و انسجام بدنبال حل مشکلات مردم هستند و در این مسیر اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.

حسین زاده افزود: رویکرد همه مسئولان کشور تلاش مستمر برای رفع مشکلات مردم است و ثمره این تلاش در همه مناطق کشور به ویژه استان گلستان به عنوان الگوی انسجام و همدلی قابل مشاهده است.

در این مراسم، ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلوولتی مریم آباد گرگان با اعتبار ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان افتتاح شد.