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معاون توسعه روستایی رئیس جمهور وحدت و همدلی را راهکار عبور کشور از مشکلات دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالکریم حسین زاده در آیین بهره برداری از ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلو ولت در گرگان گفت: امروز در کشور قوای سه گانه با همدلی و انسجام بدنبال حل مشکلات مردم هستند و در این مسیر اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.
حسین زاده افزود: رویکرد همه مسئولان کشور تلاش مستمر برای رفع مشکلات مردم است و ثمره این تلاش در همه مناطق کشور به ویژه استان گلستان به عنوان الگوی انسجام و همدلی قابل مشاهده است.
در این مراسم، ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلوولتی مریم آباد گرگان با اعتبار ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان افتتاح شد.