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فاز دوم توسعه خطوط تولید نوار آبیاری در گتوند با حمایت و همکاری بانک توسعه تعاون و اداره کار و رفاه اجتماعی با حضور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در این مراسم با قدردانی از تلاشهای استاندار خوزستان در جهت توسعه اقتصادی استان گفت: بانک مرکزی آماده است با ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی، از پروژههای کلیدی و زیرساختی استان خوزستان به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت، حمایت لازم را به عمل آورد.
همتی با اشاره به اهمیت تأمین مالی طرحهای تولیدی و اشتغالزا افزود: توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در خوزستان، ظرفیت بینظیری برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهرهوری دارد و بانک مرکزی با سیاستهای انقباضی و انبساطی مناسب، از حرکتهای مؤثر در این مسیر حمایت خواهد کرد.
سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان نیز در این مراسم گفت: خوزستان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور را دارد و امروز به شرایطی رسیدهایم که در کنار اقتصاد دولتی، توجه به بخش خصوصی نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت حتمی باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان افزود: رشد و توسعه ما از رهگذر تقویت بخش خصوصی شکل خواهد گرفت و این قبیل پروژهها نشان میدهد که قابلیت و توانمندی بخش خصوصی ما چگونه است.
استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری فعالان اقتصادی تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی نسبت به نیروهای خود و مسئولیت اجتماعی در قبال محیط پیرامون، توجه کافی دارند و این رویکرد، زمینهساز توسعه پایدار خواهد بود.
موالیزاده با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری اظهار داشت: اقتصاد کشور شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و امروز سیاست دولت وفاق ملی و تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور ، بر تقویت بخش خصوصی متمرکز است تا بتواند گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای بخش خصوصی در صنعت، کشاورزی و خدمات در گستره وسیعی در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: این ظرفیتها میتواند نقش مؤثری در توسعه همهجانبه خوزستان ایفا کند.
استاندار خوزستان با قدردانی از دستاندرکاران اجرای این پروژه گفت: توسعه خطوط تولید نوار آبیاری و ورود به فاز دوم، نشاندهنده عزم جدی برای ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی است و امیدواریم این مراحل متوالی رو به افزایش باشد.
موالیزاده با اشاره به حضور رییس کل بانک مرکزی در استان اظهار داشت: حضور جناب آقای همتی در خوزستان، قطعاً گرهگشا و راهگشا خواهد بود و افق حرکتی دولت، افقی امیدآفرین است که نتایج مطلوب و پرباری برای جامعه و استان به همراه خواهد داشت.