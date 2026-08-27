به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عطا حسن پور اظهار کرد: هتل چهارستاره آبشار آب سفید شهرستان الیگودرز، به عنوان نخستین هتل چهارستاره استان لرستان، با مالکیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح ۶۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته و ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز به این طرح پرداخت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: این هتل با زیربنای ۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع احداث شده و از امکانات رفاهی و خدماتی متنوعی از جمله رستوران،کافی‌شاپ، تالار پذیرایی و استخر برخوردار است.

حسن‌پور با اشاره به ظرفیت اقامتی هتل آبشار آب سفید، بیان کرد: این مجموعه دارای ۵۰ اتاق با ظرفیت ۱۲۰ تخت است و با بهره‌برداری از آن، برای ۴۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.