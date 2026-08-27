به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تجمعات شبانه مردمی در یکصد و هشتادمین شب حضور؛ با گرامیداشت هفته وحدت در میادین سراسر کشور برگزار می‌شود.

متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بدین شرح است:

یکصد و هشتاد شب ادامه حضور مردم در میادین، واجد دلالت‌هایی قابل تأمل در فهم تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است و استمرار این حضور، کنش جمعی پایدار و بازتولیدشونده و بخشی از تجربه زیسته جامعه در مواجهه با تهدید و فشار‌های چندلایه استکبار جهانی است که از منظر «سرمایه اجتماعی»، «تاب‌آوری جمعی» و «عاملیت اجتماعی» برای سازمان‌دهی خودجوش منابع معنوی و هویتی بی‌مانند قلمداد می‌شود.

در شرایطی که جنگ‌های نوین، ادراک عمومی، اعتماد اجتماعی، انسجام هویتی و توان تصمیم‌گیری جامعه را به عرصه منازعه تبدیل کرده‌اند، استمرار حضور اجتماعی ملت سلحشور ایران به‌مثابه یکی از نشانه‌های تاب‌آوری اجتماعی و ظرفیت جامعه برای حفظ پیوستگی در شرایط بحران بهت و حیرت جهانیان را برانگیخته است. قریب به شش ماه حضور بی‌وقفه در میدان در چنین شرایطی به عرصه بازنمایی هویت جمعی، بازتولید همبستگی و تبدیل تجربه‌های فردی پراکنده به ادراک مشترک از وضعیت ملی بدل شده و در این فرایند، خاطره تاریخی، باور‌های دینی، تجربه مشترک تهدید و احساس تعلق به سرنوشت واحد، در «میدان نمادین» به یکدیگر پیوند خورده است.

تقارن یکصد و هشتادمین شب اجتماعات سراسری با میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، این تجربه اجتماعی را در منظومه‌ای گسترده‌تری به نام «وحدت امت محمد (ص)» قرار می‌دهد و صورت‌بندی عمیق‌تری از پیوند میان ایمان، اخلاق، مسئولیت اجتماعی و نظم جمعی را نمایان می‌سازد. از همین منظر، دعای «اللَّهُمَّ وَحِّدْ کَلِمَتَنَا، وَأَلِّفْ بَیْنَ قُلُوبِنَا» را می‌توان بخشی از حافظه معنوی جامعه ایرانی در لحظات تاریخی دشوار دانست که در آن، وحدت کلمه و ائتلاف قلوب، به‌مثابه سرمایه‌ای برای افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌ها ظهور یافته است.

همزمانی این ایام با «هفته بزرگداشت دولتمردان شهید» فرصت بازخوانی نسبت میان حکمرانی، مسئولیت عمومی و اخلاق خدمت را فراهم می‌آورد و از همین منظر یاد شهیدان عرصه خدمت، یادآور این حقیقت است که حکمرانی پایدار نیازمند پیوند همزمان کارآمدی نهادی، مسئولیت‌پذیری عمومی، سرمایه اجتماعی و احساس مشارکت شهروندان در سرنوشت ملی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت میلاد فرخنده پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، حضرت امام جعفر صادق (ع)، هفته وحدت و ادای احترام به مقام شامخ دولتمردان شهید، از عموم ملت شریف و بصیر ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا در یکصد و هشتادمین شب این حضور پیوسته و مسئولانه، با همراه داشتن تصاویر و نماد‌های ماندگار دولتمردان شهید و جلوه‌های وحدت و همبستگی امت اسلامی در میادین و عرصه‌های عمومی سراسر کشور حضور یابند و این شب را به جلوه‌ای از پیوند خدمت، شهادت، وحدت و همبستگی ملی و اسلامی بدل سازند؛ حضوری که می‌تواند در متن شرایط پیچیده امروز، بازتابی از ظرفیت جامعه ایران برای صیانت از انسجام، بازتولید سرمایه اجتماعی و حفظ پیوستگی اراده جمعی در برابر تهدید‌ها و فشار‌های چندلایه باشد.