به مناسبت هفته دولت ۴۴ طرح عمرانی، آموزشی و درمانی به ارزش ۸۹۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در شهرستان بشاگرد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری هرمزگان گفت: مهمترین طرح، بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن بیمارستان بقیه الله اعظم با اعتبار ۹۲ میلیارد تومان بود.

احمد نفیسی افزود: هشت کیلومتر آسفالت جاده سیت ماسیتی و مرونگ، مدرسه ۲ کلاسه روستای کش میگی به نمایندگی از ۲۲ کلاس درس، سه راهدار خانه بخش مرکزی گافر و پارامون و زمین مینی فوتبال گروی بخش گوهران از دیگر طرح‌هایی بود که امروز به بهره برداری رسید.

وی گفت: همچنین ساخت ۴ خانه بهداشت با هزینه شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در شهرک مطهر سردشت بشاگرد آغاز شد.

رئیس بیمارستان بقیه الله اعظم شهرستان بشاگرد گفت: با بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن این بیمارستان، بیش از ۴۰ هزار تن بصورت شبانه روزی از خدمات درمانی و تشخیصی آن بهره‌مند می‌شوند.

وحید غلامشاهی افزود: این دستگاه تصویربرداری با دانش روز و قابلیت اجرای اسکن مختلف و کیفیت بالا، زمینه تشخیص به موقع و درمان سریعتر را فراهم کرده است.