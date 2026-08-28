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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: زنجان با برخورداری از ساختار اقتصادی صنعتمحور، در شاخص تولید سرانه بدون نفت رتبه ششم کشور را دارد و از ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید، اشتغال و درآمدهای پایدار برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نرگس مرادخانی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۹ همت درآمد برای استان محقق شد و در چهار ماه نخست امسال نیز ۱۰.۷ تا ۱۱ همت درآمد دولتی وصول شده که حدود ۷۰ درصد هدف تعیینشده برای این دوره را پوشش میدهد.
وی با اشاره به بازگشت بخشی از درآمدهای مالیاتی به مدیریتهای محلی گفت: در چهار ماه نخست امسال حدود ۳.۷۷ همت از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریهای استان پرداخت شده است که میتواند در اجرای طرحهای عمرانی، توسعه خدمات عمومی و تقویت زیرساختهای شهری و روستایی هزینه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تأکید کرد: ظرفیت صنعتی و تولیدی استان در کنار عملکرد مناسب درآمدی، زمینه مناسبی برای تقویت زیرساختهای توسعه و تبدیل منابع اقتصادی به خدمات و امکانات ملموس برای مردم فراهم کرده است.
بهرهبرداری از ۴۶ طرح اقتصادی با سرمایهگذاری ۱۵ همت طی هفته دولت در استان زنجان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین از بهرهبرداری ۴۶ طرح اقتصادی در بخشهای مختلف استان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها حدود ۱۵ همت سرمایهگذاری انجام شده و زمینه اشتغال بیش از ۳ هزار نفر فراهم میشود.
مرادخانی افزود: در یک سال گذشته ۱۱۸ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان جذب شده و حدود ۱۶ همت سرمایهگذاری نیز از طریق صدور پروانههای بهرهبرداری به مرحله اجرا و بهرهبرداری رسیده که حاصل آن ایجاد حدود ۳۶۰۰ فرصت شغلی بوده است.
وی همچنین با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان گفت: ظرفیت انرژی خورشیدی متصل به شبکه زنجان از حدود ۷ مگاوات به بیش از ۴۱ مگاوات افزایش یافته و پیشبینی میشود تا پایان سال به حدود ۱۲۵ مگاوات برسد.
مرادخانی افزود: حدود ۱۲۰۰ مگاوات پروژه خورشیدی دولتی و خصوصی نیز در استان زمین و مجوز دریافت کردهاند.