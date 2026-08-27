به مناسبت هفته دولت، میز خدمت مسئولان شهرستان مهریز در مسجد صاحب‌الزمان (عج) محله آبشخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این میز خدمت، جمعی از مسئولان شهرستان با حضور مستقیم در جمع مردم، به پرسش‌ها، مطالبات و درخواست‌های آنان پاسخ داده و مسائل مطرح‌شده را در حوزه‌های مختلف مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.

این برنامه با هدف تسهیل دسترسی مردم به مسئولان، شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها و مطالبات شهروندان و تقویت روند پاسخگویی و پیگیری مسائل در محل برگزار شد.

میز خدمت یکی از برنامه‌های هفته دولت در شهرستان مهریز است که با رویکرد ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره مسئولان با مردم و ارائه پاسخ و راهکار در کوتاه‌ترین زمان برگزار می‌شود.