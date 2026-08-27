مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از افتتاح ۲۵ طرح آموزشی با ۱۰۲ کلاس درس به مناسبت هفته دولت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ممبینی با تشریح اقدامات و برنامه‌های این اداره‌کل در راستای تحقق عدالت آموزشی بیان کرد: تا مهرماه امسال نیز ۱۴۱ فضای آموزشی با ۵۵۰ کلاس درس تحویل دانش‌آموزان خوزستانی خواهد شد.

وی گفت: تحقق این امر مهم حاصل هم‌افزایی و تعامل میان دولت، نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و به‌ویژه مشارکت خیرین مدرسه‌ساز است.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان به نگاه ویژه دولت چهاردهم به حوزه تعلیم و تربیت اشاره و تصریح کرد: توجه به زیرساخت‌های آموزشی و رفع کمبود فضا‌های آموزشی در اولویت قرار دارد و در همین راستا ساخت ۲۹۲ مدرسه با ظرفیت یک‌هزار و ۱۰۰ کلاس درس به‌عنوان گامی ماندگار در مسیر ارتقای سطح سرانه فضای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

ممبینی نقش نیکوکاران را در توسعه فضا‌های آموزشی استان کلیدی خواند و بیان کرد: همراهی مجمع خیرین مدرسه‌ساز در کنار اعتبارات دولتی، سرعت اجرای پروژه‌ها را به شکل چشمگیری افزایش داده و بستری فراهم ساخته است تا دانش‌آموزان در نقاط محروم و کم‌برخوردار استان از عدالت آموزشی بهره‌مند شوند.