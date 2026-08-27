از اوایل هفته آینده؛ ورود موج ناپایدار به جو استان کرمانشاه
موجی ناپایدار در روزهای شنبه و یکشنبه جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، در روزهای شنبه و یکشنبه، موجی ناپایدار جو استان را تحت تاثیر قرار می دهد این موج علاوه برافزایش ابر و تشدید نسبی وزش باد ممکن است رگبارهای موقت و پراکندهای برای نواحی کوهستانی شمال استان در پی داشته باشد.
همچنین از امروز دمای هوا در اغلب نقاط استان بتدریج و با روندی آرام کاهش مییابد کاهش دما در اواسط هفته آینده محسوس تر خواهد بود.