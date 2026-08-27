پیام‌رسان «بله» با همکاری سازمان غذا و دارو، قابلیت‌های جدیدی را برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دارویی و اطمینان از اصالت کالا فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با پنجم شهریورماه و فرا رسیدن روز داروساز،، این سکو از بازوی رسمی سازمان غذا و دارو رونمایی کرد.

کاربران با استفاده از این قابلیت می‌توانند به راحتی نزدیک‌ترین داروخانه‌ها به محل حضور خود را روی نقشه پیدا کنند.



علاوه بر این، امکان استعلام رایگان اصالت داروها، مکمل‌ها و لوازم آرایشی و بهداشتی نیز در این بازو فراهم شده است تا کاربران با اطمینان کامل از سلامت محصولات، خرید خود را انجام دهند. این اقدام در راستای هوشمندسازی خدمات سلامت و کاهش دغدغه‌های مردم در حوزه تهیه دارو صورت گرفته است.