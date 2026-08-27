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هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با هدف همافزایی و درخشش تیمهای قرآنی کانونهای فرهنگی هنری مساجد از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» آغاز شد و این مسابقات فرصتی برای رقابت، همافزایی و درخشش تیمهای قرآنی کانونهای فرهنگی هنری مساجد و در مسیر تبدیل مسجد به پایگاه قرآن است.
مهلت ثبتنام و برگزاری مرحله مقدماتی پایان شهریورماه است و مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد میتوانند برای ثبتنام تیم و اطلاع از جزئیات مسابقات به سامانه بچههای مسجد به نشانی https://bachehayemasjed.ir/group/panel/۲۱۰ مراجعه کنند.