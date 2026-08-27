پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای انسانی، مرزی، طبیعی، گردشگری و جغرافیایی کمنظیر استان گفت: تقویت وحدت و انسجام، همراه با تغییر رویکرد مدیریتی و پیگیری جدی امور، میتواند زمینهساز جهش بزرگ در مسیر توسعه آذربایجانغربی باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در دیدار با نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی، امنیت و وحدت را دو نعمت بزرگ الهی و از مهمترین سرمایههای استان دانست و افزود: در سایه این دو مؤلفه ارزشمند، میتوان عقبماندگیهای گذشته را جبران کرد و آذربایجانغربی را به جایگاه شایسته خود در بخشهای اقتصادی و عمرانی رساند.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع و منحصربهفرد آذربایجانغربی، اظهار کرد: برخورداری از نیروی انسانی توانمند، موقعیت مرزی، شرایط جغرافیایی ویژه، ظرفیتهای طبیعی و قابلیتهای گسترده گردشگری، فرصت مهمی برای شتاببخشی به روند توسعه استان فراهم کرده است.
استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: این ظرفیتها زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که وحدت و انسجام در استان تقویت شود و همه دستگاهها، نخبگان، مردم و بخشهای مختلف جامعه در مسیر توسعه، همافزا و همدل حرکت کنند.
رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در دستگاههای اجرایی، گفت: مدیران باید روحیه پیگیری، تلاش مضاعف و پاسخگویی در برابر مطالبات مردم را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهند تا مسائل استان با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
وی با بیان اینکه باید تفکری عمومی برای پیشرفت و توسعه در جامعه شکل بگیرد، افزود: رسانهها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند و لازم است اقدامات و دستاوردهای انجامشده را با روایتهای مستند، دقیق و امیدآفرین برای مردم بازگو کنند.
استاندار آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، گفت: عاقبتبهخیری در جمهوری اسلامی ایران با میزان تبعیت از ولایت فقیه گره خورده است و مسئولان در صف اجرا و خدمترسانی به مردم، خود را سربازان گوشبهفرمان ولی امر میدانند.
رحمانی افزود: رهنمودهای نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی همواره مورد توجه مسئولان بوده و باید از این ظرفیت برای تقویت وحدت، انسجام و پیشرفت استان بهره گرفت.
وی همچنین وحدت و انسجام ملی را عامل اصلی عبور از شرایط جنگ رمضان عنوان کرد و گفت: در همان ایام، تجهیزات بهروز بیمارستانی و امدادی مورد نیاز استان با نگاه آیندهنگرانه و بهمنظور افزایش آمادگی در برابر شرایط بحرانی، خریداری و تأمین شد.