همزمان با سراسر کشور مسابقه میدان یار در هرمزگان، در سه بخش اسلحه شناسی، امداد و نجات و فرهنگی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این مسابقه در سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار می‌شود.

سردار حسن صنعتکاران افزود: شرکت کنندگان پس از موفقیت در مرحله استانی به مرحله کشوری راه می‌یابند.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: علاقمندان می‌توانند بدون محدویت سنی به صورت انفرادی، گروهی و خانوادگی در این مسابقه شرکت کنند.

سردار صنعتکاران پیش بینی کرد ۲۰ هزار تن در مسابقه میدان یار شرکت کنند.

وی گفت: علاقه‌مندان برای نام نویسی می‌توانند به پایگاه‌های بسیج و بعثت هر شهرستان مراجعه کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان هم گفت: مسابقه میدان یار شور و نشاط اجتماعی را در تجمعات شبانه تقویت کرده است.

آیت الله عبادی زاده افزود: این مسابقه با مشارکت مردم و گروه‌های مردم نهاد در حال برگزاری است.