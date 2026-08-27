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همزمان با سراسر کشور مسابقه میدان یار در هرمزگان، در سه بخش اسلحه شناسی، امداد و نجات و فرهنگی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این مسابقه در سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار میشود.
سردار حسن صنعتکاران افزود: شرکت کنندگان پس از موفقیت در مرحله استانی به مرحله کشوری راه مییابند.
فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: علاقمندان میتوانند بدون محدویت سنی به صورت انفرادی، گروهی و خانوادگی در این مسابقه شرکت کنند.
سردار صنعتکاران پیش بینی کرد ۲۰ هزار تن در مسابقه میدان یار شرکت کنند.
وی گفت: علاقهمندان برای نام نویسی میتوانند به پایگاههای بسیج و بعثت هر شهرستان مراجعه کنند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان هم گفت: مسابقه میدان یار شور و نشاط اجتماعی را در تجمعات شبانه تقویت کرده است.
آیت الله عبادی زاده افزود: این مسابقه با مشارکت مردم و گروههای مردم نهاد در حال برگزاری است.