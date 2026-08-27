بهره برداری واحدهای تولید نخ و پارچه در بوشهر با حضور وزیر اقتصاد
واحدهای تولید نخ و پارچه در منطقه آزاد بوشهر با وزیر امور اقتصادی و دارایی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، بهگفتهٔ سرمایهگذار، این کارخانه نساجی شامل واحد تکسچرینگ و تولید نخ است که در مجموع با ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری اجرا شده و مجموعههای ریسندگی و بافندگی را در بر میگیرد.
این کارخانه همچنین شامل واحد تولید پوشاک با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد ریال است.
از دیگر بخشهای این مجموعه، واحد تولید پارچه است که با یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.
این واحدها در مجموع برای ۳۵ نفر اشتغالزایی ایجاد کردهاند.