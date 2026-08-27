بهره برداری واحد‌های تولید نخ و پارچه در بوشهر با حضور وزیر اقتصاد

واحد‌های تولید نخ و پارچه در منطقه آزاد بوشهر با وزیر امور اقتصادی و دارایی به بهره‌برداری رسید.