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نشست کمیته بررسی چالشهای خانواده حوزه علمیه مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دومین نشست تخصصی «کمیته بررسی چالشهای تضعیف نهاد خانواده و استحاله هویتی» با حضور مدیر، معاونان، استادان و جمعی از مسئولان حوزه علمیه استان مازندران برگزار شد.
نشستی که با محوریت آسیبشناسی وضعیت موجود و تدوین راهکارهای عملیاتی برای تحکیم خانواده و پاسداشت هویت ایرانی ـ اسلامی همراه بود.
این نشست در راستای توجه به اهمیت نهادخانواده بعنوان یکی از ارکان اصلی جامعه و با هدف بررسی دقیق آسیبها و چالشهای پیشروی آن شکل گرفت.
حاضران در این جلسه بر ضرورت شناخت ریشههای تضعیف کارکردهای خانواده، بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات هویتی و ارائه راهکارهای متناسب با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی روز تأکید کردند.
در این نشست ، موضوعاتی همچون نقش خانواده در تربیت نسل آینده، ضرورت تقویت پیوندهای عاطفی و اخلاقی در محیط خانواده، اهمیت ارتقای سواد رسانهای و فرهنگی، مقابله باالگوهای ناسازگار با فرهنگ بومی و دینی و نیز نقش نهادهای علمی و تربیتی در تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین برلزوم تبدیل مباحث نظری به برنامههای میدانی و عملیاتی و هم افزایی بیشتر میان حوزههای علمیه، خانوادهها، مراکز فرهنگی، آموزشی و نهادهای اجتماعی برای مواجهه مؤثر تاکید شد.