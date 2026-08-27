به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محسن جوادی افزود: این آمار نشان می‌دهد که انتشار کتاب‌ها نسبت به سال قبل در زمان مشابه ۱۵ درصد رشد داشته است و حتی در ایام نوروز که جنگ در اوج بود، ما با دورکاری، هفت هزار و ۳۴۳ مجوز صادر کردیم.

وی گفت: صنعت چاپ کشور در بدترین شرایط، فعالیت خود را ادامه داد و نگذاشت تا صنایع دیگر از جمله دارو و غذا در تولید و توزیع با مشکل مواجه شوند.

محسن جوادی افزود: ما در همین شرایط سخت که واقعا اضافه کردن یک نیرو، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است، دفتر ادبیات و زبان فارسی را تاسیس کردیم. واقعیت این است که خیلی‌ها به ما می‌گفتند «الان چه وقت این کارهاست؟ این همه سال چنین دفتری نبوده، حالا یک سال دیگر هم روی آن؛ صبر کنید، اوضاع آرام شود.»، اما ما صبر نکردیم، ما این دفتر را تاسیس کردیم و اداره آن را هم نه به یک مدیر دولتی که به یک شاعر شناخته شده سپردیم. پس ما تسلیم شرایط نشدیم.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نمایشگاه فیزیکی (نمایشگاه سی‌وهفتم) تحت تاثیر شرایط امنیتی و جنگی در سال جاری لغو شد؛ اما ما به سرعت نسخه مجازی را جایگزین کردیم. ما همچنین در حوزه تسهیلات، اکنون مشغول ثبت‌نام ناشران و کتابفروشان برای اعطای تسهیلات کم‌بهره ۴۸ ماهه هستیم؛ رقمی بین ۲۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد تومان برای هر ناشر و کتابفروش دارای شرایط. به واسطه این تسهیلات، ورود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به صنعت نشر در این شرایط، یک اقدام راهبردی و بیانگر نگاه فرهنگی دولت و حاکمیت است، آن هم در شرایطی که همه به خوبی متوجه مشکلات اقتصادی کشور هستیم؛ اما به این دلیل که رسانه دست ما نیست و طرف اداره‌کننده به دنبال انتشار اخبار تلخ در کشور است، این اقدامات ایجابی کمتر بازتاب می‌یابد. افتتاح «پردیس چاپ و نشر» در همین هفته دولت، گواهی بر این است که ما در حال ساختن زیرساخت‌های نوین هستیم.

محسن جوادی افزود: تعداد قابل توجهی چاپخانه در جنگ رمضان، مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفت؛ پس طبیعتا صنعت چاپ شرایط دشواری دارد؛ اما بیایید باور کنیم که آمار‌ها دروغ نمی‌گویند!

وی گفت: ما در یک سال گذشته ۸۳ پروانه تاسیس چاپخانه صادر کردیم. در حالی که اخبار بیگانه بر یاس تمرکز داشت، ما شاهد رشد ۱۹۵ درصدی صادرات محصولات چاپی به ۱۵ کشور جهان با ارزشی بالغ بر ۱۶ همت بودیم و همزمان ۴۷ درصد واردات محصولات چاپی به کشور هم کاهش یافت. این یعنی ما در حال ایستادن روی پای خود هستیم. به زودی تسهیلات جدیدی هم برای واحد‌های چاپی خواهیم داشت تا این روندی صعودی متوقف نشود.

معاون امور فرهنگی وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات با سرعت و شتاب بیشتر به فعالان چاپ همین روز‌ها نهایی می‌شود.

جوادی افزود: این قضاوت ناعادلانه است. در همین مدت کوتاه، برگزاری سه پویش ادبی- ملی، برگزاری هجدهمین دوره جایزه جلال آل‌احمد، بیستمین جشنواره شعر فجر و برگزاری نشست‌های مساله‌محور درباره زبان فارسی، همه حاصل کار این دفتر است. جایزه داستان ۶ کلمه‌ای مدرسه میناب با ۱۶ هزار اثر از ۳۸ کشور جهان، در همین دوران جنگ و در همین دفتر برگزار شد.

وی درباره وضعیت کاغذ گفت:چندین اتفاق خوب در حال شکل‌گیری است؛ اما اجازه دهید زمانی از آنها صحبت کنیم که به مرحله اجرا رسیده باشد. با این حال جواب شما در سوالی که پرسیدید نهفته است؛ واقعیت این است که روند هر کالای وارداتی به نرخ ارز وابسته است و ما نمی‌توانیم قوانین اقتصادی را دور بزنیم. بله قیمت کاغذ گران شده است، مثل قیمت مسکن، مثل قیمت وسایل الکترونیک، مثل خیلی از کالا‌های وارداتی دیگر. در چنین شرایطی ما به دنبال واردات و تولید کاغذ داخلی باکیفیت هستیم.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نمایشگاه کتاب تهران گفت: تمام تلاش ما این است که این رویداد را در هفته کتاب برگزار کنیم، ما در این دوره یاد گرفته‌ایم که برای آینده، هوشمندانه بجنگیم، نه نمایشی.