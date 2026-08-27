ماه‌گرفتگی جزئی بامداد جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ در حالی با اوج گرفت ۹۳ درصدی همراه می‌شود که در ایران تنها بخش نیم‌سایه‌ای آن، نزدیک افق و پیش از غروب ماه، قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: بامداد جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵، آسمان شاهد یک ماه‌گرفتگی جزئی خواهد بود؛ رویدادی که در بخش‌هایی از اروپا، آفریقا و آمریکا با ورود ماه به سایه اصلی زمین به‌صورت گرفت جزئی دیده می‌شود، اما در ایران شرایط متفاوت است.

بر اساس داده‌های نجومی، آغاز گرفت نیم‌سایه‌ای ساعت ۴:۵۳ بامداد به وقت ایران است. در تهران، ماه در این زمان در ارتفاع حدود ۶ درجه و در نزدیکی افق جنوب‌غربی قرار دارد و حدود ساعت ۵:۳۱ غروب می‌کند؛ بنابراین مراحل اصلی گرفت در ایران، از جمله گرفت جزئی، زمانی رخ می‌دهد که ماه زیر افق است.

اوج گرفت؛ ۹۳ درصد ماه وارد سایه زمین می‌شود

اوج جهانی این ماه‌گرفتگی حدود ساعت ۷:۴۲ بامداد به وقت ایران رخ می‌دهد و در آن نزدیک به ۹۳ درصد از قطر ماه وارد سایه اصلی زمین می‌شود؛ با این حال، در این زمان ماه در ایران زیر افق قرار دارد و این مرحله قابل مشاهده نیست. ناسا نیز این رویداد را یک ماه‌گرفتگی جزئی عمیق توصیف کرده و میزان گرفت در اوج را حدود ۹۳ درصد اعلام کرده است.

علی ابراهیمی سراجی، کارشناس نجوم، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: «ماه گرفتگی جزئی هست که تقریباً ساعت ۴:۵۳ دقیقه به وقت ایران با گرفت نیم‌سایه‌ای شروع میشه و تا ساعت ۱۰:۳۳ دقیقه ادامه خواهد داشت؛ ولی، چون این ماه‌گرفتگی در اروپا، آفریقا و آمریکا قابل مشاهده هست، در ایران تنها مقارن با غروب ماه به صورت نیم‌سایه‌ای قابل مشاهده هست.»

ماه‌گرفتگی نیم‌سایه‌ای چیست؟

در ماه‌گرفتگی نیم‌سایه‌ای، ماه وارد بخش بیرونی و کم‌تراکم سایه زمین می‌شود. در این حالت، روشنایی ماه اندکی کاهش می‌یابد و برخلاف گرفت جزئی یا کلی، مرز مشخصی از سایه روی قرص ماه دیده نمی‌شود.

به گفته ابراهیمی سراجی، علت شکل‌گیری نیم‌سایه این است که خورشید یک منبع نور نقطه‌ای نیست و به‌دلیل گستردگی قرص آن، در اطراف سایه اصلی زمین ناحیه‌ای نیم‌سایه نیز شکل می‌گیرد؛ بنابراین آنچه از زمین دیده می‌شود، بیشتر به صورت کاهش جزئی روشنایی ماه است.

نماز آیات واجب نیست

با توجه به اینکه در ایران از این رویداد تنها مرحله نیم‌سایه‌ای و آن هم در شرایطی محدود قابل مشاهده است، حکم نماز آیات نیز متفاوت خواهد بود.

حجت‌الاسلام علیرضا موحدنژاد با اشاره به ماه‌گرفتگی بامداد جمعه ۶ شهریور می‌گوید: در بسیاری از نقاط جهان ماه‌گرفتگی جزئی دیده می‌شود، اما در ایران حرکت سایه روی ماه مشاهده نخواهد شد و نماز آیات واجب نیست.

ماه‌گرفتگی جزئی بعدی؛ دی ۱۴۰۶

علاقه‌مندان به رصد آسمان باید توجه داشته باشند که ماه‌گرفتگی نیم‌سایه‌ای دیگری نیز در اسفند ۱۴۰۵ رخ خواهد داد؛ اما برای مشاهده یک ماه‌گرفتگی جزئی از ایران، باید تا دی ۱۴۰۶ منتظر ماند.

بنابراین، رویداد بامداد جمعه برای رصدگران ایرانی بیشتر یک فرصت برای مشاهده تغییر بسیار ظریف روشنایی ماه در نزدیکی افق خواهد بود؛ در حالی که بخش اصلی و تماشایی ماه‌گرفتگی، زمانی رخ می‌دهد که ماه در ایران دیگر در آسمان حضور ندارد.