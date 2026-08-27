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مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: در تداوم گشتهای حفاظتی و در راستای صیانت از عرصههای ملی و مقابله با تخریب پوشش گیاهی کورههای غیرمجاز تولید زغال در بیشههای قلعهشیخ شناسایی و منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتح الله ابوعلی بیان کرد: در جریان پایش و نظارت میدانی نیروهای یگان حفاظت، کورههای غیرمجاز تولید زغال شناسایی و نسبت به انهدام آنها و جمعآوری تجهیزات و ادوات مورد استفاده اقدام شد.
وی گفت: همچنین متخلف مرتبط با این فعالیت غیرمجاز شناسایی و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام گرفت.
ابوعلی تاکید کرد: این اقدام در راستای جلوگیری از تداوم برداشت غیرمجاز از پوشش گیاهی و حفاظت از سرمایههای ارزشمند طبیعی منطقه صورت گرفته و همچنان برای برخورد با افرادی که اقدام به تخریب سرمایههای ملی میکنند نظارت با شدت انجام میگیرد.