پخش زنده
امروز: -
همزمان با اجرای برنامههای توسعه و محرومیتزدایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۲۴۰ میلیارد ریال طرح عمرانی و مسکن روستایی در پلدشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با اجرای برنامههای توسعه و محرومیتزدایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طرح هادی و آسفالت معابر ۳ روستا با اعتبار حدود ۹۸ میلیارد ریال در روستای مرادلوی علیا در شهرستان پلدشت با اعتبار ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با حضور فرماندار، بخشدار، مدیر بنیاد مسکن پلدشت ومسئولان شهرستان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ادامه، ۴۰ واحد مسکن روستایی نوسازی و مقاومسازیشده نیز با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال بهصورت همزمان مورد بهرهبرداری قرار گرفت؛ اقدامی که گامی مؤثر در ارتقای کیفیت سکونت، مقاومسازی واحدهای روستایی و بهبود زیرساختهای روستا به شمار میرود.
به رسم دیرینه و با حالوهوایی صمیمی، اهالی روستا با آب و جارو کردن مسیر و فضای روستا به استقبال این افتتاح آمدند و جلوهای زیبا از همراهی و مشارکت مردم در آبادانی روستا را به نمایش گذاشتند.