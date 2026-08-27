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وزیر بهداشت از برنامهریزی برای افزودن ۵۰ آمبولانس به ناوگان اورژانس استان سیستان و بلوچستان با همکاری مناطق آزاد و توسعه شبکه بهداشت و درمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا ظفرقندی در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته دولت و به عنوان نماینده دولت چهاردهم، بر ضرورت تقویت زیرساختهای سلامت در این استان پهناور تأکید کرد.
وی با اشاره به برنامههای وزارت بهداشت برای جبران کمبود تختهای بیمارستانی و تکمیل شبکه بهداشت،گفت: با همکاری استانداری استان و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، ۵۰ آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس استان اضافه میشود.
توسعه زیرساختهای درمانی و رفع کمبود تخت
ظفرقندی گفت: به دلیل پهناوری و پراکندگی جمعیت در سیستان و بلوچستان، تقویت ناوگان اورژانس و تکمیل پایگاههای بینشهری از اولویتهای اصلی است.
وی افزود: تاکنون ۲۷ آمبولانس برای تکمیل ناوگان این استان اختصاص یافته است، اما اکنون برنامهریزی شده تا با مشارکت مناطق آزاد، ۵۰ آمبولانس دیگر نیز به ناوگان اورژانس اضافه شود تا دسترسی بیماران به خدمات اورژانسی بهبود یابد.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به کمبود تختهای بیمارستانی نسبت به جمعیت استان، از اجرای طرح های بزرگی برای توسعه ظرفیت بستری در چابهار و ایرانشهر خبر داد.
ظفرقندی تأکید کرد: هدف نهایی، کاهش نیاز بیماران به ارجاع به سایر استانها و تمرکز خدمات در داخل خود استان است.
بومیگزینی و تأمین معیشت کادر سلامت
وزیر بهداشت در خصوص راهکار «بومیگزینی» گفت: برای ماندگاری پزشکان و کادر درمان در مناطق محروم، باید سهمیههای دانشگاهی را به گونهای تنظیم کرد که نیروهای بومی در استان تحصیل و در همان منطقه خدمت کنند.
وی همچنین از اقدامات مالی وزارت برای ایجاد مشوقهای شغلی یاد کرد و گفت: افزایش تعرفه در رشتههای مورد نیاز مانند بیهوشی و همچنین در نظر گرفتن پرداختهای ثابت (Fixed Payment) برای مناطق محروم، از جمله راهکارهای ما برای جذب نیرو است. همچنین در سال جاری، پرداختی پرستاران نیز حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است.
تأمین دارو و مواجهه با چالشهای تحریم
ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین دارو و فاکتورهای خونی اشاره کرد و گفت: با وجود تحریمها و چالشهای حملونقل، در زمینه تأمین دارو و خون با کمبود جدی مواجه نیستیم. برای تأمین فاکتورهای خونی مورد نیاز بیماران تالاسمی در این استان، حدود ۲۵ میلیون دلار هزینه شده است.
وی دلیل افزایش قیمت برخی داروها را افزایش هزینههای حملونقل و تورم در زنجیره تأمین مواد اولیه دانست.