همزمان با هفته دولت، ۱۱ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۳۱۰ میلیارد ریال در شهرستان شادگان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری شادگان گفت: احداث پایگاه فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ از طرح‌های مهم حوزه سلامت شهرستان است که با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.

حبیب عفری‌مفرد افزود: این طرح می‌تواند منشا خیر و برکت برای مردم و شهروندان شهرستان باشد و با بهره‌برداری از آن زمینه ارائه خدمات سریعتر و مطلوبتر به شهروندان فراهم خواهد شد.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح گفت: نظارت و پیگیری مستمر برای اجرای بموقع این طرح در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود مجریان آن و دستگاه‌های متولی با جدیت پای کار باشند تا این پایگاه در موعد مقرر به بهره برداری برسد و مردم بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد، خدمت‌رسانی بیشتر به مردم و تقویت ارتباط میان مسئولان و جامعه است و امیدواریم طرح‌هایی که در این ایام افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود، منشا خیر و برکت برای مردم باشد.

عفری‌مفرد با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در راستای حل مسائل و مشکلات شهرستان افزود: همکاری و همراهی نماینده مردم با مجموعه مدیریت شهرستان، ظرفیت مهمی برای پیگیری مطالبات مردم و جذب اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی است.

وی با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از چندین پروژه عمرانی در روستا‌های بخش دارخوین گفت: این طرح‌ها با اعتباری بیش از ۲۹۵ میلیارد ریال که شامل زیرسازی و آسفالت معابر فرعی روستای دریسیه، زیرسازی و آسفالت معابر روستای نثاره بزرگ، احداث کانال سنگی و بتنی در روستای وسطانیه، زیرسازی معابر روستای علوان ابوعاگوله، زیرسازی و آسفالت نوار حفاری گاز در روستای دابوهیه و بهسازی معابر روستای سلمانه است، بهره‌برداری شدند.

وی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها در روستا‌های بخش دارخوین علاوه بر بهبود وضعیت معابر و زیرساخت‌های روستایی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی اهالی را فراهم می‌کند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تقدیر از تلاش رزمندگان، نیرو‌های مسلح، مردم و مسئولین، گفت:امروز در کنار دفاع و مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح، خدمت رسانی و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی نیز بخشی از جهاد در مسیر پیشرفت کشور است.

هاشم خنفری ادامه داد: طرح‌های مهمی در شهرستان شادگان یکی پس از دیگری وارد مرحله اجرا شده و یا به بهره برداری می‌رسند، این روند نشان می‌دهد که تحریم و فشار دشمن نتوانسته است مانع فعالیت مردم و مسئولان و حرکت در مسیر توسعه شود.

خنفری بیان کرد: انتظار می‌رود عملیات اجرایی طرح‌ها با جدیت و سرعت دنبال شود و مجریان آن در تمامی مراحل اجرا پای کار باشند.

شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز مرکز استان خوزستان واقع است.