ردیابی عملیات جاسوسی سایبری چین؛ نفوذ به ناسا، سنا و نهادهای حساس آمریکا
دولت آمریکا اعلام کرد؛ عملیاتی پیچیده از سوی هکرهای چینی را که منجر به نفوذ در حساسترین نهادهای دولتی از جمله ناسا، سنا، فدرال رزرو و وزارت دادگستری شده بود، شناسایی و مختل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا با توقیف دامنههای مربوط به دو سکو هک به نامهای QScan و QTRouter، این کمپین سایبری را متوقف کرد. بر اساس اسناد رسمی، این سکوها توسط شرکت چینی «نانجیانگ شینجویی نتورک تکنولوژی» اداره میشدند و مشتریان اصلی آنها «وزارت امنیت دولتی» و «ارتش آزادیبخش خلق چین» بودهاند.
گزارشها حاکی از آن است که این هکرها با بهرهگیری از ابزارهای ابداعی خود و سوءاستفاده از نقاط ضعف امنیتی (مانند نقص در VPNها)، از سال ۲۰۱۹ به شبکه ناسا و در سپتامبر ۲۰۲۴ به آزمایشگاههای وزارت انرژی و موسسه ملی سلامت آمریکا نفوذ کردهاند. با وجود این اتهامات، سفارت چین در واشنگتن و شرکت متهم، تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان ندادهاند.