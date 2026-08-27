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مواد شیمیایی عطرها، محصولات بهداشتی و پلاستیکی ممکن است فشار خون مادران باردار را افزایش دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیا عطر و پلاستیک میتوانند فشار خون زنان باردار را افزایش دهند؟
یک مطالعه جدید نشان میدهد قرار گرفتن زنان باردار در معرض برخی مواد شیمیایی موجود در عطرها و محصولات بهداشتی و پلاستیکها و بستهبندیها ممکن است با افزایش فشار خون در دوران بارداری ارتباط داشته باشد.
پژوهشگران دریافتند زنان بارداری که بالاترین میزان فتالاتها را در خون خود داشتند، بالاترین میزان فشار خون را نیز نشان میدادند. فتالاتها گروهی از مواد شیمیایی مصنوعی هستند که معمولاً برای نرمتر و انعطافپذیرتر کردن پلاستیکها به آنها اضافه میشوند.
مطالعات قبلی نیز ارتباط فتالاتها را با کاهش تعداد اسپرم و مشکلات مربوط به دستگاه تولیدمثل و اختلالات باروری مرتبط دانستهاند.
پژوهشگران آمریکایی ۳۳۸ زن باردار را مورد بررسی قرار دادند. میزان مواد شیمیایی موجود در ادرار و همچنین فشار خون آنها در هفتههای ۱۱ و ۱۹ و ۲۶ بارداری اندازهگیری شد. در این میان ۱۳ درصد از زنان به نوعی از اختلال فشار خون مرتبط با بارداری مبتلا شدند.
نتایج این مطالعه که در Journal of the Endocrine Society منتشر شده است نشان داد مونو اتیل فتالات بیشترین ارتباط را با افزایش فشار خون داشت. این ماده میتواند از طریق پوست جذب شود یا از طریق تنفس هوای حاوی ذرات و گردوغبار آلوده به بقایای مواد معطر وارد بدن شود.
فشار خون بالا زمانی روی میدهد که نیروی واردشده از سوی خون به دیواره رگها بیش از حد افزایش پیدا کند. این مشکل حدود یکدهم زنان باردار در بریتانیا را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند احتمال بروز عوارض جدی مانند زایمان زودرس و تولد نوزاد با وزن پایین را افزایش دهد.
فشار خون بالا در دوران بارداری میتواند دلایل مختلفی داشته باشد و چاقی یکی از عوامل شناختهشده آن است. با این حال پژوهشگران معتقدند یافتههای این مطالعه نشان میدهد مواد شیمیایی موجود در برخی محصولات نیز ممکن است در افزایش فشار خون نقش داشته باشند.
کیمبرلی پارا پژوهشگر دوره دکترا در دانشکده بهداشت عمومی تیاچ چان دانشگاه هاروارد گفت یافتههای این مطالعه نشان میدهد افزایش غلظت مواد شیمیایی مرتبط با محصولات مراقبت شخصی در بدن که به عنوان فتالات شناخته میشوند ممکن است در افزایش فشار خون دوران بارداری نقش داشته باشد.
او افزود کاهش تماس با این گروه از مواد شیمیایی میتواند یکی از راههای کمک به کنترل فشار خون در دوران بارداری باشد. به گفته او محدود کردن استفاده از محصولات مراقبت شخصی حاوی این ترکیبات بهویژه محصولاتی که مواد معطر دارند میتواند به بهبود سلامت دوران بارداری کمک کند.
برخی فتالاتهایی که به عنوان مواد سمی برای دستگاه تولیدمثل شناخته میشوند در محصولات آرایشی و بهداشتی فروختهشده در بریتانیا ممنوع هستند.
با این حال یک مشکل همچنان وجود دارد. در برچسبگذاری عمومی محصولات ممکن است چندین ماده تشکیلدهنده عطر تنها با یک عنوان مانند «fragrance» یا «parfum» معرفی شوند. این شیوه میتواند باعث شود برخی ترکیبات مشخص که ممنوع نیستند یا تنها به مقدار بسیار کم در محصول وجود دارند در فهرست مواد تشکیلدهنده به طور جداگانه دیده نشوند.
البته این مطالعه ارتباط میان فتالاتها و افزایش فشار خون را نشان میدهد و به تنهایی ثابت نمیکند که عطر یا پلاستیک مستقیماً باعث فشار خون بالا در زنان باردار میشود. برای مشخص شدن رابطه علت و معلولی به پژوهشهای بیشتری نیاز است.