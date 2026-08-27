با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بزرگترین کارخانه قیر و ایزوگام کهگیلویه و بویراحمد با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با بهره برداری از این کارخانه برای ۲۲۰ نفر شغل مستقیم ایجاد شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در مجموع حدود ۵۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای این طرح استفاده شده است.

یدالله رحمانی افزود: این واحد صنعتی سالانه توان تولید ۱۷۰ هزار تن قیر و ۲۴ میلیون مترمربع ایزوگام را دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌تواند نقش قابل توجهی در تأمین نیاز بازار‌های داخلی و توسعه صادرات ایفا کند.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح این کارخانه از ایجاد راهکارهای جدید برای تغییر مسیر اقتصادی کشور خبر داد و گفت: هفته گذشته کمیسیون تأمین مالی مجلس طرح حمایت از تأمین مالی تولید را بررسی کرد و دیشب در یاسوج نیز طرحی را اعلام کردیم که براساس آن، تمام استفاده‌کنندگان سیمان می‌توانند با یک برگ چک، خط اعتباری برای خرید سیمان از بورس دریافت کنند.

میدری این رویکرد را «تأمین مالی غیرنقد» عنوان کرد و افزود: به جای اینکه پول نقد پرداخت کنیم، اعلام می‌کنیم اگر از بورس کالا خرید کنید، خرید شما را تأمین مالی می‌کنیم و پس از سه ماه، زمانی که سرعت خط تولید افزایش یافت، بازپرداخت انجام خواهد شد.

وی این شیوه را یک تحول مهم در حوزه تأمین مالی دانست و گفت: تأمین مالی، زیرساخت پنهان کشور است؛ شما جاده را می‌بینید، اما زیرساخت ارتباطات دیده نمی‌شود. تأمین مالی نیز زیرساخت مهمی است که می‌تواند تغییرات مهمی در اقتصاد ایجاد کند.