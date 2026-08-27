معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: همزمان با هفته دولت، یک‌هزار و ۸۴۶ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۶ همت در استان خوزستان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علم‌الهدایی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در ایام جنگ، مجموعه مدیریت عمرانی استان با وجود محدودیت منابع مالی، تمام تلاش خود را برای تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از توقف طرح‌ها به کار گرفت.

وی افزود: همزمان با ایام جنگ، کنگره عظیم اربعین حسینی نیز در پیش بود و استان خوزستان باید برای ارائه خدمات به زائران در دو مرز شلمچه و چذابه آماده می‌شد؛ این در حالی بود که منابع مالی محدود و اعتبارات مورد نیاز بسیار بیشتر از منابع اختصاص‌یافته بود.

معاون عمرانی استاندار خوزستان ادامه داد: برای حوزه‌های عمرانی، زیرساختی و خدمات شهری مرتبط با دو مرز شلمچه و چذابه، حدود پنج همت اعتبار پیش‌بینی شده بود، اما در عمل تنها ۱۴۵ میلیارد تومان، آن هم یک هفته مانده به هفته پایانی اربعین، اختصاص یافت و ۳۹ میلیارد تومان دیگر نیز به این اعتبارات اضافه شد.

علم‌الهدایی گفت: با وجود محدودیت شدید منابع، با تدابیر استاندار و تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی، عملیات آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز زائران مدیریت شد و خوزستان امسال یکی از باشکوه‌ترین مراسم‌های اربعین را برگزار کرد.

وی با قدردانی از مجموعه حوزه عمرانی استان افزود: با وجود دست خالی و محدودیت منابع، همت و تلاش مدیران و کارکنان این حوزه موجب شد پروژه‌های عمرانی در مدار اجرا باقی بمانند و بخش قابل توجهی از طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری برسند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان همچنین به پروژه‌های هفته دولت اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش اعلام‌شده از سوی وزیر کشور، خوزستان در زمینه پروژه‌های افتتاحی و کلنگ‌زنی هفته دولت، در جمع هفت استان برتر کشور قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در مجموع یک‌هزار و ۸۴۶ پروژه برای افتتاح و کلنگ‌زنی در هفته دولت آماده شده که یک‌هزار و ۶۲۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۶ همت به مرحله افتتاح می‌رسند و ۸۴ پروژه نیز با اعتباری حدود ۶.۷ همت کلنگ‌زنی خواهند شد.

علم‌الهدایی ادامه داد: همچنین در هفته دولت، ۶ هزار و ۵۴ واحد مسکونی در استان خوزستان به بهره‌برداری می‌رسد که بخش قابل توجهی از این اقدامات در حوزه تأمین مسکن و اجرای طرح‌های عمرانی انجام شده است.

معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به روند جذب اعتبارات نیز گفت: در حوزه عمرانی استان، رشد ۲۲ درصدی در جذب اعتبارات داشته‌ایم که نشان‌دهنده تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اعتباری و پیشبرد طرح‌های عمرانی است.

وی تأکید کرد: تلاش مجموعه عمرانی استان بر این است که با وجود محدودیت منابع، پروژه‌های اولویت‌دار متوقف نشوند و روند خدمت‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های خوزستان با جدیت ادامه پیدا کند.