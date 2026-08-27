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دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بازدید از طرح ۲ هزار هکتاری باغ گردو و پسته آریا دشت در پلدشت، در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح با سرمایهگذاری بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال قرار گرفت؛ طرحی که با تکمیل آن، زمینه اشتغال حدود ۷۰۰ نفر و توسعه ظرفیت تولید و صادرات محصولات کشاورزی فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این طرح با هدف توسعه کشاورزی مدرن، افزایش بهرهوری اراضی، ایجاد اشتغال و توسعه ظرفیتهای تولید و صادرات محصولات کشاورزی، در مساحتی بالغ بر ۲ هزار هکتار در حال اجراست و از طرحهای شاخص سرمایهگذاری در بخش کشاورزی منطقه آزاد ماکو به شمار میرود.
عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و تاکنون حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. بر اساس برنامه اجرایی پروژه، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هکتار، در سال ۱۴۰۲ حدود هزار هکتار و در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مجموعاً ۴۰۰ هکتار از اراضی طرح زیر کشت رفته است. همچنین در سال ۱۴۰۵، آمادهسازی زمین و کاشت **۲۰۰ هکتار باغ گردو در دستور کار قرار دارد.
در مجموع تاکنون حدود ۱۰۵ هزار اصله درخت گردو و ۳۸۰ هزار اصله درخت پسته در این مجموعه کاشته شده است که بیانگر ظرفیت قابل توجه این طرح در توسعه باغداری نوین و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، میزان سرمایهگذاری انجامشده در این پروژه تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده و با بهرهبرداری کامل از طرح، زمینه اشتغال حدود ۷۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم خواهد شد.
از زیرساختهای مهم این طرح میتوان به احداث مخازن ذخیره آب شامل یک استخر بتنی با ظرفیت ۵ هزار مترمکعب و دو استخر خاکی با ظرفیتهای **۴۰ هزار و ۷۰ هزار مترمکعب اشاره کرد. همچنین خط انتقال آب از رودخانه ارس به طول حدود ۱۳ کیلومتر برای تأمین و انتقال آب به مخازن ذخیره ۵ و ۴۰ هزار مترمکعبی احداث شده است.
محصولات تولیدی این مجموعه با رویکرد بستهبندی، فرآوری و صادرات به بازارهای هدف عرضه خواهد شد و از این منظر، پروژه آریا دشت میتواند نقش مؤثری در توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد ماکو ایفا کند.
در جریان این بازدید، حسین فروزان ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه، در جریان ظرفیتها، زیرساختهای ایجاد شده، میزان سرمایهگذاری و برنامههای آتی این طرح قرار خواهد گرفت و بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاریهای مولد، توسعه کشاورزی نوین و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو برای تولید، اشتغال و صادرات تأکید خواهد کرد.
طرح باغ گردو و پسته آریا دشت با قرارداد اولیه ۵۰ ساله و آغاز فرآیند قراردادی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶، یکی از طرحهای مهم بخش کشاورزی منطقه آزاد ماکو محسوب میشود که با تکمیل مراحل اجرایی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی شهرستان پلدشت و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی منطقه خواهد داشت.