به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و با هدف ترویج فرهنگ ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی در مناطق روستایی، مسابقات دو صحرانوردی با همکاری بخشداری مرکزی مهریز و هیئت ورزش روستایی و عشایری در روستای مدوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این رویداد ورزشی با میزبانی روستای مدوار و حضور ۱۳ نفر از ورزشکاران برگزیده از سراسر استان یزد برگزار شد و شرکت‌کنندگان در مسیر تعیین‌شده به رقابت پرداختند.

برگزاری این مسابقات در مناطق روستایی، علاوه بر ایجاد فضای پرنشاط برای ورزشکاران، با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های ورزشی روستا‌ها و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در این مناطق انجام شد.

در پایان این رقابت‌ها از ورزشکاران برتر با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل شد.