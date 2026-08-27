رئیس برنامه و بودجه کشور در جشنواره ملی شاهنامه‌خوانی، با تبیین جایگاه راهبردی شهرستان لردگان، بر ضرورت توجه به توسعه همه‌جانبه این منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حمید پورمحمدی با اشاره به اینکه لردگان از منظر اقتصادی، نقش محور و محل رفت‌وآمد میان چندین شهر را ایفا می‌کند، خاطرنشان کرد:که این منطقه با وجود جایگاه اقتصادی، در عرصه‌هایی نظیر آموزش، پرورش، بهداشت و زیرساخت‌های آبرسانی با چالش‌ها و محرومیت‌هایی روبروست.

وی افزود: افتتاح خانه شاهنامه در این شهر، صرفاً یک رویداد فرهنگی نیست؛ بلکه راهکاری است برای ایجاد پیوند میان هویت ملی و توسعه منطقه‌ای. هدف ما از این اقدام، تبلور مفاهیم هم‌گرایی ایرانی، عشق به میهن و دفاع از خاک و آب کشور است تا این پیام به گوش جهانیان برسد.