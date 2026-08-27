نماینده ولی فقیه در مازندران، مبلغانِ بین‌المللی را سفیرانِ وحدت و مدیریت رحمانی در جوامع خود دانست و گفت: وحدت اسلامی؛ راه مقابله با توطئه‌های استکبار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار طلاب کارگیل هند جامعه المصطفی العالمیه قم، این هفته را یکی از یادگار‌های ارزشمند امام خمینی (ره) برشمرد و اظهار کرد: هر کسی بنای خیری بگذارد، در ثواب تمام کسانی که در آن مسیر گام برمی‌دارند شریک است و هر کسی بنای شرّی بگذارد - مانند ایجاد فتنه، جنگ یا تفرقه - در گناه پیامد‌های تمام حوادث ناشی از آن تا همیشه شریک خواهد بود.

وی با اشاره به فرقه‌های انحرافی، بهائیت را ساخته دست استعمار روسیه و انگلیس دانست و گفت: بانیان این فرقه ضاله که عمر ننگین آن کمتر از ۲۵۰ سال است، تا روز قیامت، هر فتنه‌ای که از سوی این جریان ایجاد شود، بانیان آن در گناهش شریکند.

آیت الله محمدی لائینی همچنین با تفکیک وهابیت تکفیری از اهل سنت، تصریح کرد: وهابیت تکفیری، داعش و گروه‌های مشابه، مصداق بارز انحراف هستند و باید حساب آنها را از امت سنی جدا دانست. مبارزه با بدعت‌ها و تفرقه‌افکنی وظیفه‌ای همگانی است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، در ادامه به تبیین دو نوع مدیریت در تاریخ اسلام پرداخت و گفت: در ماجرای توطئه قریش برای قتل پیامبر اکرم (ص)، شیطان در قالب پیرمردی وارد مجلس شد و پیشنهاد قتل دسته جمعی توسط ۴۰ قبیله را مطرح کرد تا بنی هاشم نتوانند قصاص کنند. اما در مقابل، مدیریت رحمانی پیامبر (ص) در نصب حجرالاسود، همه قبایل را در افتخار حمل سنگ سیاه سهیم و از جنگ داخلی جلوگیری کرد، تفاوت این دو مدیریت، دعوت به الفت و همدلی در برابر تفرقه و خونریزی است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به ابتکار امام خمینی (ره) در بنیان‌گذاری هفته وحدت، افزود: امام راحل با مدیریت رحمانی خود، اختلافات دیرینه میان شیعه و سنی را به فرصتی برای همدلی تبدیل کرد و جشن میلاد پیامبر را از ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول گسترش داد. در مقابل، جریان‌های انحرافی مانند شیعه‌های انگلیسی و سنی‌های آمریکایی با توهین به مقدسات یکدیگر، آتش فتنه را شعله‌ور می‌سازند.

آیت الله محمدی لائینی در ادامه با هشدار نسبت به نقش استعمار در ایجاد اختلافات منطقه‌ای به منطقه کشمیر اشاره کرد و گفت: انگلیس با تقسیم‌بندی مرزی در کشمیر، زمینه‌ساز جنگ و تنش میان هند و پاکستان شد، این همان مدیریت شیطانی است که همواره در طول تاریخ استعماری خود، ریشه اختلافات را در کشور‌های اسلامی کاشته است.

نماینده ولی فقیه در مازندران خطاب به طلاب و مبلغان مؤسسه یادبود امام (ره) تأکید کرد: شما هنگامی که به مناطق خود بازمی‌گردید، منشأ خیر و برکت باشید، علم بدون تقوا خطرناک است؛ چنانکه برخی طلاب در حوزه با هم رفیقند، اما پس از بازگشت به شهرهایشان رقیب و تخریب‌گر یکدیگر می‌شوند، این نشانه عدم کسب تقواست، دو چراغ علم و تقوا را همراه داشته باشید و مروج مکتب اهل بیت (ع) و وحدت اسلامی باشید.

امام جمعه ساری با گرامیداشت یاد امام راحل، شهدا و رهبر شهید، خاطرنشان کرد: امروز عزت و اقتدار ایران اسلامی، جهان را مبهوت کرده است، آمریکا با وجود ناو‌های جنگی پیشرفته، از رویارویی با ایران هراس دارد، این کشور، کشور امام زمان (عج) است و خداوند با مستکبران عالم کار دارد.