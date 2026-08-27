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بیش از هزار و هفتصد پیکر از پیکرهای شهدای فلسطینی همچنان در گورستانهای شماره دار و سردخانههای رژیم صهیونیستی نگهداری میشوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از رام الله ، بیش از هزار و هفتصد پیکر از پیکرهای شهدای فلسطینی همچنان در گورستانهای شماره دار و سرد خانههای رژیم صهیونیستی نگهداری میشوند که در میان آنها پیکرهایی از شهدای نوار غزه نیز وجود دارند که در جنگ کشته شدهاند (شهید شدهاند) و خانواده هاشان هنوز در انتظار بازگشت آنها هستند. پشت این شماره بزرگ، نام ها، داستانها و زندگیهایی وجود دارد که با قتل به پایان رسیدهاند، اما رنج خانواده هایشان پایان نیافته است، زیرا آنها حتی از لحظه آخرین وداع نیز محروم شدهاند.