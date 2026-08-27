همزمان با هفته دولت، با حضور استاندار آذربایجان غربی عملیات اجرایی دو طرح بزرگ فرآوری آهک هیدراته در شهرستان شاهین‌دژ با سرمایه‌گذاری مجموعا ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۱۳۵ نفر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با هفته دولت، امروز با حضور رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، خیرخواه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی دو طرح بزرگ فرآوری آهک هیدراته در شهرستان شاهین‌دژ آغاز می‌شود.

در این مراسم، عملیات اجرایی طرح فرآوری آهک هیدراته شرکت پارس کانی کانیار با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد که با بهره‌برداری از این طرح، زمینه اشتغال ۸۵ نفر فراهم می‌شود.

همچنین عملیات اجرایی طرح فرآوری آهک هیدراته شرکت درسا سنگ صدرا با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود که برای ۵۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

همچنین در این سفر، کارخانه تولید آسفالت نیز افتتاح و مدیران از معدن آهک زره شوران در شاهین دژ که در حال عملیات برای اکتشافات تکمیلی و احداث واحد فرآوری است بازدید می‌کنند.