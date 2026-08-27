همزمان با هفته دولت و با حضور الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و جمعی از مسئولان استان، مجتمع گردشگری و اقامتی بوم‌گردی رنگین‌کمان طبیعت در روستای سو‌های شهرستان نمین افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، برای اجرای این مجموعه گردشگری ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و برای ۱۵ نفر نیز اشتغال ایجاد شده است.

این مجموعه ۷۶۰ مترمربع زیربنا دارد و شامل واحد‌های اقامتی، استخر‌های مصنوعی، رستوران و آلاچیق‌های اقامتی است.

شهرستان نمین در ۳۰ کیلومتری شهر اردبیل در حاشیه جاده اردبیل - آستارا واقع شده است.