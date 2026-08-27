"بسمه تعالی"

هفته دولت، تنها یک مناسبت در تقویم جمهوری اسلامی نیست، بلکه یادآور عهد بزرگ خدمتگزاری به ملتی است که در سخت‌ترین میدان‌ها ایستاده و پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و استقلال ایران عزیز، مجاهدانه ایستادگی کرده است.

این هفته با نام‌های جاودانه شهیدان محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و سیدابراهیم رئیسی پیوند خورده است؛ مردانی که دولت را نه سکوی قدرت، بلکه سنگر خدمت دانستند و نشان دادند مسئولیت در جمهوری اسلامی، پیش از آنکه امتیاز باشد، امانت و تکلیف است.

امروز، در شرایطی متفاوت و سرنوشت‌ساز، دولت باید در کنار حفظ کیان انقلاب اسلامی، معیشت مردم، قدرت خرید، اشتغال جوانان و امنیت اقتصادی را در اولویت قرار دهد و باری از دوش مردم بردارد.

رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حمایت از دولت، حفظ وحدت و همدلی و هم‌افزایی ارکان نظام، نقشه راهی روشن برای عبور از شرایط دشوار است. حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها نیست، بلکه اعتماد به دولت برای خدمت بهتر به مردم است. در شرایطی که جنگ پیامدهایی بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است و دشمن همه ظرفیت‌های خود را برای فشار بر ملت ایران به میدان آورده، مسئولان اجرایی تلاش های موثری برای اداره کشور داشته اند و تلاش فراوانی برای برطرف کردن نقاط ضعف دارند.

در چنین شرایطی گوش فرا دادن به توصیه های موکد رهبری معظم انقلاب مبنی بر وحدت، انسجام ملی و اعتماد به مسئولین مهم‌ترین پشتوانه کارگزاران کشور برای عبور از مشکل ها و اعتلای نام ایران اسلامی است.

کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد و به فضل الهی، خواهیم دید که دولت و دستگاه اجرایی نیز با اتکا به توان مردم، فعالان عرصه اقتصاد در بخش خصوصی و همه ارکان نظام، دشمن را در این میدان نیز شکست خواهد داد و پشت دشمن‌ به خاک مالیده خواهد شد و ان‌شاءالله به‌زودی شاهد بی اعتباری عملیات روانی های دشمن در این زمینه خواهیم بود.

امروز کارمند دولت، مدیر دستگاه اجرایی، استاندار، فرماندار، مسئول اقتصادی و همه کسانی که پشت میزهای خدمت نشسته‌اند، باور دارند که آن میز، در شرایط جنگ اقتصادی، یک سنگر است و خدمت درست، سریع و صادقانه به مردم، بخشی از دفاع ملی است.

مجلس شورای اسلامی نیز خود را در کنار دولت و خدمتگزار مردم می‌داند و با تمام ظرفیت تقنینی و نظارتی، برای رفع موانع، اصلاح قوانین و پیگیری مطالبات مردم در کنار دولت خواهد بود.

اینجانب با تبریک ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام جعفر صادق علیهماالسلام، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان و تبریک هفته دولت به دولتمردان، به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، از خداوند منان توفیق روزافزون خدمت به مردم را برای همه تلاشگران عرصه اجرایی کشور تحت توجهات حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه خواستارم.