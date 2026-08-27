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رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت: راهبران برنامه درسی چشمها، گوشها و دستان ما در مناطق و مدارس خواهند بود و مسئولیت مهمی در پیگیری، حمایت و بازخوردگیری از فرایند اجرای برنامه بر عهده دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی لطیفی با تأکید بر نقش راهبران برنامه درسی در تحقق زیستبوم جدید برنامه درسی، این طرح را یکی از مهمترین پروژههای نقشه راه تحول بنیادین آموزشوپرورش دانست و گفت: موفقیت این طرح تا حد زیادی به نقشآفرینی مؤثر راهبران در استانها، مناطق و مدارس وابسته است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در نشست زیستبوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی ویژه راهبران برنامه درسی، ضمن قدردانی از حضور و تلاش راهبران، اظهار کرد: تحول در برنامه درسی به دلیل نقش محوری آن در نظام آموزشوپرورش، میتواند بهصورت تدریجی و عمیق زمینهساز بسیاری از تحولات و تغییرات در این نظام باشد.
اجرای زیستبوم جدید برنامه درسی؛ فرصتی برای تغییر ریل آموزشوپرورش
وی با اشاره به حمایت وزیر آموزشوپرورش از اجرای زیستبوم جدید برنامه درسی، افزود: یکی از مهمترین فرصتهای پیشروی آموزشوپرورش، فراهمشدن زمینه اجرای این برنامه است و بدون تردید نقش راهبران برنامه درسی در تحقق آن بسیار مهم خواهد بود.
لطیفی، هماهنگی و همدلی میان بخشهای مختلف وزارت آموزشوپرورش را از دیگر ظرفیتهای مهم اجرای این طرح دانست و گفت: تعامل میان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، معاونت آموزش ابتدایی و سایر معاونتهای وزارت آموزشوپرورش میتواند به اجرای هماهنگ و مؤثر این برنامه در مدارس کمک کند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان بخشهای مختلف وزارت آموزشوپرورش اظهار کرد: معلم و مدرسه، مجموعههای مختلف ستادی را بهصورت جداگانه نمیبینند و در نهایت با «وزارت آموزشوپرورش» مواجهاند؛ بنابراین ضروری است یک برنامه و یک پیام هماهنگ در مدرسه دنبال شود.
راهبران؛ چشم و گوش برنامه در مدارس و مناطق
وی با اشاره به نقش راهبران برنامه درسی در اجرای زیستبوم جدید برنامه درسی، گفت: راهبران برنامه درسی چشمها، گوشها و دستان ما در مناطق و مدارس خواهند بود و مسئولیت مهمی در پیگیری، حمایت و بازخوردگیری از فرایند اجرای برنامه بر عهده دارند.
لطیفی با قدردانی از معاونت آموزش ابتدایی و همکاران استانی در انتخاب راهبران افزود: انتخاب شایسته راهبران، یکی از نقاط قوت این طرح است و امیدواریم این جمع بتواند با تجربه و توانمندی خود، زمینه اجرای مطلوب برنامه در مدارس را فراهم کند.
تمرکز بر اجرای عملی برنامه در مدرسه
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به روند دورههای توانمندسازی راهبران اظهار کرد: در دورههای برگزارشده، تلاش شده است ضمن آشنایی راهبران با زیستبوم جدید برنامه درسی، بازخوردهای استانها و مناطق نیز در طراحی و اجرای برنامه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در این دوره نیز بخشهایی از برنامه به تبیین چارچوب انتظارات ملی، نحوه بهکارگیری برنامه درسی جدید در عمل، وظایف و ابزارهای مورد نیاز راهبران، طراحی دورههای آموزشی در مناطق و مدارس و همچنین طراحی واحدهای یادگیری اختصاص دارد.
لطیفی تأکید کرد: هدف اصلی این آموزشها آن است که راهبران بتوانند در مدرسه و منطقه، اجرای برنامه را بهصورت عملیاتی پیگیری کنند و در نهایت آموزشها به یک اتفاق واقعی و مؤثر در مدرسه منجر شود.
وی در پایان با قدردانی از همراهی راهبران و مدیران و کارشناسان استانی خاطرنشان کرد: سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تمام توان خود را برای پیشبرد این طرح به کار گرفته است و امیدواریم با همت و انگیزه راهبران، اجرای زیستبوم جدید برنامه درسی از همان ابتدا با قوت و قدرت آغاز شود.