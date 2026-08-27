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در ادامه سفر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد ماکو و همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی بیمارستان تخصصی بینالمللی بهمن ماکو با حضور جمعی از مسئولان و مدیران منطقه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه سفر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد ماکو و همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی بیمارستان تخصصی بینالمللی بهمن ماکو با حضور جمعی از مسئولان و مدیران منطقه آغاز شد.
این طرح در زمینی به مساحت ۳۱ هزار مترمربع و با زیربنای ۶۰ هزار مترمربع احداث خواهد شد و میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده برای اجرای آن ۱۲ همت اعلام شده است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، بیمارستان تخصصی بینالمللی بهمن ماکو طی سه سال احداث و به بهرهبرداری خواهد رسید و با بهرهگیری از مدرنترین تجهیزات و فناوریهای روز دنیا، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و پیشرفته درمانی را در منطقه فراهم خواهد کرد.
احداث این بیمارستان، گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی، ارتقای سطح خدمات تخصصی سلامت، کاهش نیاز به مراجعه بیماران به مراکز درمانی خارج از منطقه و تقویت جایگاه ماکو در حوزه گردشگری سلامت به شمار میرود.