در ادامه سفر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد ماکو و همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی بیمارستان تخصصی بین‌المللی بهمن ماکو با حضور جمعی از مسئولان و مدیران منطقه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه سفر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد ماکو و همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی بیمارستان تخصصی بین‌المللی بهمن ماکو با حضور جمعی از مسئولان و مدیران منطقه آغاز شد.

این طرح در زمینی به مساحت ۳۱ هزار مترمربع و با زیربنای ۶۰ هزار مترمربع احداث خواهد شد و میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن ۱۲ همت اعلام شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بیمارستان تخصصی بین‌المللی بهمن ماکو طی سه سال احداث و به بهره‌برداری خواهد رسید و با بهره‌گیری از مدرن‌ترین تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و پیشرفته درمانی را در منطقه فراهم خواهد کرد.

احداث این بیمارستان، گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، ارتقای سطح خدمات تخصصی سلامت، کاهش نیاز به مراجعه بیماران به مراکز درمانی خارج از منطقه و تقویت جایگاه ماکو در حوزه گردشگری سلامت به شمار می‌رود.